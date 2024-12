Karina Wagner ist bei Make Love, Fake Love 2025 dabei!

Kann man sich in einer Dating-Show tatsächlich verlieben? Karina Wagner ist fest davon überzeugt. In der Vergangenheit fand der Reality-TV-Star bereits in zwei anderen Formaten die große Liebe - oder glaubte es zumindest. In der elften Staffel "Der Bachelor" und der fünften Staffel "Bachelor in Paradise" entwickelte sie Gefühle für die Bachelor-Männer. Nun lässt sich der Single erneut auf ein spannendes Abenteuer ein: die Suche nach der wahren Liebe in einer Villa in Griechenland. Ihr Motto dabei lautet: "Warum nicht einfach auch mehrere Männer gleichzeitig daten?"