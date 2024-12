Dschungelcamp 2025: Dieser Bachelor-Star soll ins Camp ziehen!

Der Countdown läuft – schon in wenigen Wochen heißt es wieder: "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Das Dschungelcamp kehrt 2025 mit der 18. Staffel zurück in die deutschen Wohnzimmer. Und wie jedes Mal stellt sich ganz Deutschland aktuell so einige Fragen: Wer wird dabei sein? Welche Promis werden sich den Challenges stellen müssen, um Sterne und Mahlzeiten fürs Team zu gewinnen? Wen werden wir lachen und weinen sehen, und vor allem: Wer wird Dschungelkönig oder -königin 2025 werden?