Karl-Fred Müller: Der "Tatort"-Star ist tot

Er war nicht nur Mitglied im Ensemble des Neuen Theaters in Halle, sondern spielte auch in zahlreichen -Produktionen mit – darunter auch „ “ und „Polizeiruf 110“.

"Trauer um meinen Kollegen und Freund Karl-Fred Müller – ein Wahnsinns Mensch ist gegangen – sein Optimismus und seine Herzlichkeit schenkt er uns zur ewigen Verbindung! Danke Kalle“, schrieb der Intendant des Neuen Theaters, Matthias Brenner, bei .

Karl-Fred Müller litt an Krebs

Karl-Fred Müller hatte eine Krebserkrankung und starb im Kreise seiner Familie. Anfang August hatte der Schauspieler die Diagnose erhalten – eine Chemotherapie hatte er aber abgelehnt.

Im Jahr 1958 wurde er geboren und war in vielen Rollen zu sehen. Neben „Tatort“ und „Polizeiruf 110“ spielte er unter anderem auch in „ “ oder auch in Filmen wie „Schulze gets the Blues“ und „Schröders wunderbare Welt“ mit.