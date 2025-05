Karl Lagerfeld: So verprasst Katze Choupette seine Millionen

Heute ist Choupette selbst ein Star, hat allein auf Instagram fast 300.000 Follower. Und die staunen über das luxuriöse Jetset-Leben der verwöhnten Samtpfote: Am 15. August 2022 beispielsweise feierte Choupette ihren elften Geburtstag – stilecht in einem Privatjet, umringt von goldenen Luftballons. Es gab Torte, Champagner und jede Menge Geschenke. Ihren 13. Geburtstag beging sie dann standesgemäß vor Schloss Versailles. "Sie ist eine Prinzessin, also schien uns ein Foto vor einem Schloss angemessen", sagte ihre neue Besitzerin Françoise Caçote, die früher als Haushälterin für Lagerfeld arbeitete. Auf dem Gabentisch fanden sich eine feine Kuscheldecke und zwei edle Porzellanschüsseln. Das Luxus-Leben der plüschigen Schönheit mit den fast unwirklich blauen Augen scheint also wie im Märchen. Doch die umtriebige Mieze ruht sich nicht auf ihrem Millionenerbe aus. Choupette vertreibt eine eigene Makeup-Linie und ein Buch. Ihre Modeljobs werden von Frauchen Françoise organisiert: "Wir sind sehr wählerisch, was die Shootings angeht", betont sie.