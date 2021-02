Kasia Lenhardt: Da Ergebnis der Obduktion ist da

Rechtsmediziner Prof. Dr. Michael Tsokos, der die Obduktion selbst durchgeführt hat, will denen ein für alle Mal ein Ende setzen. "So eine Obduktion macht man nicht allein im stillen Kämmerlein. Es sind nach Strafprozessordnung immer zwei Obduzenten vorgeschrieben. Es ist ein Sektionsassistenz dabei. In dem Fall war auch eine Vertreterin des Berliner Landeskriminalamtes bei der Obduktion im Sektionssaal anwesend und auch diverse Mitarbeiter der Berliner Rechtsmedizin", erklärt er in einem Video. Außerdem stellt der Mediziner klar: