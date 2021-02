Kasia Lenhardt: Jetzt bricht ihre Mutter ihr Schweigen

Kasia dominierte kurz vor ihrem Tod die Schlagzeilen mit der Trennung von ihrem Ex-Freund Jérôme Boateng. Während er öffentlich schwere Vorwürfe gegen sie erhob, hüllte Kasia sich in Schweigen. Immer wieder wurde die Influencerin von fremden Meschen in den sozialen Netzwerken beleidigt und angegriffen. Eigentlich wollte Kasia im Gespräch mit Saina Bayatpour, der Geschäftsführerin der "Business Women's Society", endlich ihre Version der Geschichte erzählen. Doch dazu kam es nicht. Kasia starb am sechsten Geburtstag ihres Sohnes Noan.