Kastelruther Spatzen: 20 Jahre nach dem Mord - sie lassen nicht locker!

Die Kastelruther Spatzen stehen mittlerweile seit 40 Jahren auf der Bühne, haben 16 Mio. Alben verkauft und gehen auch in diesem Jahr ab dem 28. März wieder auf Tour. Doch der Erfolg kann ihnen nicht zurückgeben, was ihnen einst genommen wurde - 1993 wurde ihr Manager Karlheinz Gross kaltblütig ermordet. Bis heute sind die Täter nicht gefasst und der Fall auf Eis gelegt. Darum nehmen die Spatzen es nun selbst in die Hand und lassen nicht locker. Ein Kopfgeld von 25 000 Euro soll nun bei der Aufklärung des Falls helfen!