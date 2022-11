Kate Merlan: Bittere Vorwürfe! Hat Ex Jakub sie nur benutzt?

Sie selbst wäre da ganz anders und bezeichnet sich eher als "schüchtern" und betont, dass sie ihre Followerzahl nicht interessiere. "Er genießt das halt voll, er will glaube ich auch so bisschen Vieles aber auf meine Kosten", verrät sie enttäuscht. Hat Kate Merlan etwa Angst, dass ihr Noch-Ehemann sie nur für ihre Bekanntheit ausgenutzt hat? Darauf antwortet sie prompt: "Ja habe ich! Ich weiß, dass er mich unfassbar liebt, aber ich glaube das Gesamtpaket hat ihm einfach geschmeckt bei mir". Auweia, ganz schön harte Vorwürfe gegenüber ihres Ex. Ob Jakub das wohl auch so sieht?

