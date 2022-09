Kate Merlan & Jakub Jarecki: Alles aus! Sie bestätigt die Trennung

Schon in den vergangen Wochen machten Kate Merlan und Jakub Jarecki immer wieder mit Eifersuchts-Dramen und anderen Streitigkeiten Schlagzeilen. Es kriselte gewaltig in der jungen Ehe der beiden. Jetzt scheint der Bogen überspannt worden zu sein, denn auf Instagram meldete sich die Reality-TV-Beauty nun mit traurigen Neuigkeiten bei ihren Fans - sie und Jakub haben sich endgültig getrennt! An ihre Community richtete sie nun ehrliche Worte: