Kate Merlan & Jakub: Baby-Hammer nach der Trennung!

Der Schmerz über die Trennung von ihrem Jakub sitzt bei TV-Sternchen Kate Merlan immer noch tief. In unserem Exklusiv-Interview sprach die 35-Jährige nun über den geplatzten Traum, eine Familie mit ihrem Noch-Ehemann zu gründen. Dass ihre Ehe nach nur so kurzer Zeit bereits in die Brüche gehen würde, hätte Kate wohl nicht gedacht, denn gegenüber uns verriet sie nun, dass sie bereit war, mit dem Fußballer Kinder zu bekommen. Sie lässt durchsickern: "Ein Kind? Ja, klar wollte ich. Natürlich!"

Trotz der Trennung scheint jedoch noch nicht alle Hoffnung auf eine Familiengründung mit ihrem Jakub erloschen zu sein. Sie gesteht zum Thema Kinderplanung mit ihrem Ex weiter: "Wir sprechen uns nächstes Jahr nochmal. [...] Ich bin einfach unfassbar sauer auf ihn momentan [...]. Es ist eine elendig lange Geschichte mit uns". Da scheint ein Liebes-Comeback und eine gemeinsame Zukunft für die TV-Beauty ja noch nicht ganz ausgeschlossen zu sein.

Auch ihre Beziehung mit Boy-Band-Star Benjamin Boyce ging nach ihrer gemeinsamen Teilnahme am "Sommerhaus der Stars" in die Brüche. Welche Promi-Paare sich nach der Sendung ebenfalls trennten erfährst du im Video: