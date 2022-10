Kate Merlan: Was geht denn da mit "AYTO"-Martin?

Erst vor Kurzem gab Kate Merlan die Trennung von ihrem Ehemann Jakub Jarecki bekannt. Seitdem herrscht Krieg zwischen der ehemaligen "Temptation Island VIP"-Kandidatin und dem Fußball-Star, den sie öffentlich auf Social Media austragen. Jetzt war Jakub mit Freund Martin, der bei der letzten Staffel "Are You The One - Realitystars in Love" teilnahm, in einem Club unterwegs, in dem auch Kate feierte. Dort passierte dann etwas, womit Kate wohl nicht gerechnet hätte...

