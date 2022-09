Kate Merlan & Jakub Jarecki: Liebes-Ultimatum nach Ballermann-Eklat!

Im November 2021 gaben sich Kate Merlan und Jakub das Ja-Wort. Doch mittlerweile ist nichts mehr so rosa-rot, wie es einmal war, wenn das Paar macht gerade eine schwere Zeit durch. Und der Grund hat es echt in sich: Jakub flog mehrfach nach Mallorca, um da am Ballermann ausgelassen zu feiern. Für Kate Merlan eine Tatsache, die sie zur Weißglut treibt! Denn bereits bei ihrer Teilnahme im TV-Format "Temptation Island VIP" kam es aufgrund der ausschweifenden Trinkgelage ihres Mannes zu hässlichen Szenen.

Nun zieht Kate die "Notbremse", wie sie im Interview gegenüber "Promiflash" verriet: "Momentan habe ich die Notbremse gezogen, weil ich das Ganze nicht mehr so gut weggesteckt habe wie früher. Irgendwann leidet man dann nur noch". Bittere Worte der TV-Bekanntheit. Doch die Beziehung will Kate nicht aufgeben. Stattdessen stellt sie ihren Liebsten vor ein Ultimatum: "Entweder du bist mit mir zusammen und fliegst da nicht mehr hin, oder du fliegst hin, aber dann bin ich halt weg". Man kann also nur noch hoffen, dass sich Jakub für die Liebe entscheidet ...