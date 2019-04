Kathy Kelly: Überraschende Liebes-Beichte!

Reddit this

Eigentlich könnte es für aktuell gar nicht besser laufen. Sie feiert wieder mega Erfolge mit der und meldet sich mit einem neuen Solo-Album zurück. Seit März ist die Platte "Wer lacht überlebt" auf dem Markt. Darin singt die 56-Jährige über ihr Leben. Und die Liebe...

Kathy Kelly: Traurige Baby-Beichte!

Kathy Kelly: Ist sie verliebt?

In einem ihrer Songs singt Kathy Kelly ganz offen über ihre erste Liebe. Aber wie sieht es aktuell in ihrem Liebesleben aus? Hat die sympathische Sängerin einen Mann an ihrer Seite? Jetzt spricht sie Klartext!

"Ich bin nicht vergeben. Ich suche nach dem Richtigen", lacht sie im Interview mit InTouch Online.

Hat sie denn einen bestimmten Typ Mann, auf den sie steht? "Ich habe keinen bestimmten Typen. Er muss Humor haben und ein guter Mensch sein. Gerne auch Intelligent", so der Superstar weiter.

Kathy Kelly: Er ist die Liebe ihres Lebens

Einen Mann hat Kathy Kelly ohnehin in ihrem Leben - und er ist ihre vielleicht größte Liebe: Sohn Sean! "Er ist ein toller Typ", schwärmt die Musikerin ganz stolz.