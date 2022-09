Maite Kelly: Neuer Freund - Liebesglück nach der Scheidung

Maite Kelly hat kein Beuteschema. Aber sie hat eine genaue Vorstellung von ihrem Freund. "Ich war immer von Menschen angezogen, die genauso unoberflächlich waren. Natürlich will ich, dass ein Mann mich ganz will, aber der Charakter und die Seele kommen zuerst. Deswegen hatte ich nie ein Beuteschema und ich ließ mich immer vom Leben überraschen", so die Musikerin in einem Interview. Und auch älter darf er sein. "Es gibt die Älteren, so ab 55, die suchen die zweite Lebensfrau, mit der sie alt werden können – und ich bin perfekt für so was! Ja, ich bin kuschelig. Ich stehe für mich", sagt sie.

Doch hat sie diesen Mann längst gefunden? Offenbar schon! Denn ausgerechnet Comedian Oliver Pocher outete sie vor knapp zwei Jahren und verriet in seiner Show "Die Pochers hier": "Sie ist glücklich in einer Beziehung!" Ob der noch aktuell ist, weiß niemand. Denn Maite Kelly hält ihr Privatleben und ihren Freund lieber geheim. Den Glauben an die große Liebe hat sie aber nie verloren und so könnte sie sogar wieder vor den Altar treten - trotz Scheidung. Aus "formal-rechtlichen Gründen" bekamen Ex Florent und Maite eine Annullierung. Das bedeutet: "Ich könnte kirchlich nochmals heiraten. Es eröffnen sich in der Tat für mich alle Optionen“, so die Sängerin gegenüber dem Internetportal kath.net.