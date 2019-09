Katie Holmes: Mager-Schock! Sie ist nur noch Haut und Knochen

Sie will sich auf keinen Fall etwas anmerken lassen: Katie Holmes (40) gibt sich seit der Trennung von Jamie Foxx (51) vor knapp vier Wochen cool. „Es ist mir egal, was er macht“, soll sie ihren Freundinnen gesagt haben, als ihr Ex in Los Angeles mit einer anderen Frau gesehen wurde. Auch sie zeigte sich demonstrativ mit einem anderen, flirtete mit dem Künstler José Parlá (46). Aber glücklich ist sie nicht.

Katie Holmes hungert aus Liebeskummer

Katie hat seit dem Liebes-Aus mindestens fünf Kilo Gewicht verloren. Was besonders deutlich wird, weil sie sich neuerdings fast täglich in wechselnden Outfits in New York zeigt, und zwar an Orten, von denen sie weiß, dass dort Paparazzi lauern. Statt wie früher lässig in Jeans und Pulli trägt Katie elegante, gern auch mal stoffärmere Couture-Entwürfe: Gerade sorgte ein Cashmere-BH, der unter ihrem Oberteil hervorlugte, für einen hysterischen Modehype im Internet.

Was durch ihre neue, körperbetonte allerdings auch sehr sichtbar wird: Katies Gewichtsverlust. Ihr Schlüsselbein tritt deutlich hervor, sie wirkt blass und mager. So glamourös und hip sie sich von außen gibt – in ihr drin sieht es anders aus. „Ich bin ein sehr treuer, beständiger Mensch“, hat Katie mal gesagt. Und Jamie Foxx war immerhin sechs Jahre lang der Mann ihres Herzens. Dass sie dort in absehbarer Zeit einen anderen hineinlässt – unwahrscheinlich. Katie konzentriert sich momentan auf Tochter Suri (13) und auf sich selbst. Und hoffentlich auch darauf, nicht noch dünner zu werden.

