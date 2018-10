Reddit this

"Schlucken oder spucken" - mit diesem Video sorgt Katja Krasavice für Furore! Denn an der Seite der Sex-Youtuberin sitzt die 15-jährige Faye Montana!

Katja Krasavice ist normalerweise für verruchte Videos wie "Mein erster Porno-Dreh" oder "WTF? So befriedige ich mich mit einer Gurke" bekannt. Bei ihr wird das Thema Sex groß geschrieben. Kein Problem, würde sie sich nicht ausgerechnet eine 15-Jährige zur Seite nehmen...

Katja Krasavice: Schlucken oder spucken

Doch so schlimm das erst einmal klingt, ist es gar nicht. Denn auch wenn Faye Montana erst 15 ist, das gemeinsame Video hat ausnahmsweise mal nichts mit Sex zu tun. Auch, wenn der Name "Schlucken oder spucken" es zunächst vermuten lässt. Nein, die beiden Ladies trinken einfach mit verbundenen Augen verschiedene Getränke und entscheiden, ob sie sie mögen oder nicht. Die Fans sind trotzdem empört...

Die Fans sind schockiert

Denn obwohl das Video jungendfrei ist, finden die Zuschauer die Kombo gar nicht gut. "Junge, was hat Faye bei Katja zusuchen??", "Mit einer 15-Jährigen ein Video zu drehen, ist grad nicht angebracht. Ihr seid zwei verschiedene Menschen" oder "Wenn Faye jetzt schon mit Katja ist, weiß ich schon was Faye in 5 Jahren ist", schreiben sie unter das Video.