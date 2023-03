Katja Krasavice: Nach DSDS-Eklat! SO rächts sie sich an Dieter Bohlen

Katja Krasavice hat von Anfang deutlich gemacht, dass sie sich hinter Jill Lange stellt. Schon nach dem fiesen Spruch beim Casting erklärte sie: "Bad Bitches supporten bad Bitches!" Nach der Ausstrahlung bezog sie weiter Stellung und prangerte Dieter für sein Verhalten an. Und jetzt geht sie noch einen Schritt weiter!

"Es hat nicht nur sie getroffen, es hat auch mich, die am Jurypult sitzt, getroffen und es hat jede andere Frau da draußen, die seit Jahren dafür kämpft, dass wir machen können, was wir wollen, getroffen", erklärt sie selbstbewusst und bietet Jill Lange deswegen ein Feature auf ihrem Album an! Die Reaktion des TV-Sternchens kommt schnell. Sie ist sprachlos und überglücklich. "Ganz klar und deutlich, ja, ich will", antwortet sie kurz und knapp. Was Dieter Bohlen wohl davon hält...

Eine Folge DSDS verpasst? HIER kannst du die die 20. Staffel streamen.*

