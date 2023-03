Katja Krasavice: Song mit Jill Lange! Jetzt packt Katja aus

Für ihr neues Album "Ein Herz für Bitches" will Katja einen Song gemeinsam mit Jill aufnehmen, wie sie die ausgeschiedene DSDS-Kandidatin in einem Video auf Social Media fragte: "Ich möchte dich hier in diesem Video etwas fragen: Ich möchte dich fragen, ob du Lust hast, auf meinem Album zu sein? Hast du Lust, ein Feature auf meinem Album zu machen? Ich warte auf deine Antwort." Jill meldete sich daraufhin bei der Sängerin und sagte natürlich "Ja".

Gegenüber "Bild" verriet Katja nun, wie es zu der Überlegung kam, einen Song mit Jill aufzunehmen: "Wir hatten ja schon länger Kontakt, aber die Idee zu einem Duett kam mir in Thailand, nämlich an dem Tag, als sie beim Recall rausgeflogen ist. Da hat sie wieder so Kontra bekommen. Ich habe sie aber nach allen Kräften unterstützt, bin dann auch zu ihr in die Kandidaten-Villa gegangen, um mit ihr zu sprechen. Und an dem Tag kam in mir der Entschluss hoch, mit ihr ein Duett zu machen."

Außerdem finde sie, dass es heutzutage weniger um den Gesang, als um das Gesamtpaket ginge und gibt zu, dass sie selbst nicht "die krasseste Stimme" habe und trotzdem "zu den erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands" zähle. Am wichtigsten ist es Katja aber, "dass wir zusammenhalten als Frauen", erzählt sie. Außerdem sieht die Rapperin einige Ähnlichkeiten zu Jill: "Mit ihrer Freizügigkeit, mit ihrer Stimme, eigentlich mit vielen Dingen sehe ich mich in ihr wieder und das mag ich."

"Ein Herz für Bitches" von Katja Krasavice wird im September 2023 erscheinen.

Auch interessant:

Die DSDS-Jurorin hat sich schon einige Male unters Messer gelegt. Was Katja alles an sich hat machen lassen, seht ihr im Video: