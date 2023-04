Katy Karrenbauer: Tragische Entwicklung! Ihr geht des Geld für ihren kranken Vater aus

In dem "ARD"-Format "Hart aber Fair" brachen bei Katy Karrenbauer alle Dämme! So schüttete sie jetzt öffentlich ihr Herz aus und berichtete, vor welcher Herausforderung sie mit ihre Familie steht! Sie und ihre Schwester mussten sogar das Haus ihres kranken Vaters verkaufen, um seine teure Pflege bezahlen zu können.

"Das Haus hat nicht besonders viel abgeworfen, das war auch noch belastet. Mir war von Anfang an klar, das habe ich auch mit meiner älteren Schwester besprochen, dass dieses Geld definitiv nur für unseren Vater zur Verfügung steht. Und von diesen knapp 240.000 Euro ist heute nicht mal mehr ein Drittel da, weil alles in die Pflege geht, also jetzt nach viereinhalb Jahren, in die Betreuung", gibt Katy zu verstehen. Wow! Ehrliche Worte, die einen ganz intimen Einblick in das Familienleben der Schauspielerin geben. Doch damit nicht genug! Wie sie weiter ergänzt, hat sie panische Angst davor, wie es in der Zukunft weitergehen soll. Katy gibt zu verstehen: "Mein Vater würde so gerne 100 werden, und ich habe gesagt, drei, vier gute Jahre haben wir noch, und dann weiß ich es nicht." Einfach nur bitter! Bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass Katy und ihre Familie schnell eine Lösung finden!