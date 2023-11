Katy Perry: Süße Sensation! Sie zeigt zum ersten Mal ihre Tochter Daisy Dove

Am Samstagabend, den 4. November 2023, gab Katy Perry das letzte Konzert Ihrer Show "Las Vegas Residency Play". Und genau dieser Abend sollte ein unvergesslicher für die Sängerin werden. Es war nicht nur das Ende einer spektakulären Reihe an Auftritten, sondern auch ein großer Auftritt für Tochter Daisy.

Kurz vor der Performence der Hit-Single "Hot n Cold" hielt die 39-jährige inne. "Daisy, Daisy", schrie Katy. Die Kameras wurden auf ein kleines Mädchen in einem gepunkteten Kleid gerichtet. Tochter Daisy grinste unschuldig in die Kameras und die Fans kreischten. "Ich liebe dich so sehr", sagte Perry in den Videoaufnahmen von X ihren Fans. "Du bist meine beste Freundin, ich bin so froh, dass du hier bist", fügte Mama Katy stolz hinzu. Eine hinreißende Liebeserklärung. Damit haben die Fans nicht gerechnet.