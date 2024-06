Carmen Geiss: "Einfach nur billig"! Ihr Hochzeitskleid sorgt für Aufschrei

Am 30. Oktober 1994 war es so weit. Die damals 29-jährige Carmen Schmitz gab ihrem ein Jahr älteren Partner Robert Geiss das langersehnte Ja-Wort. Dafür ließen sie sich damals schon nicht lumpen und verlegten die Zeremonie kurzerhand in die USA. Und welcher Ort bietet sich dafür am besten an? Klar, Las Vegas. Im Luxushotel "Treasure Island of the Mirage" am Las Vegas Strip vermählten sich die Geissens auf die besondere Art, denn der Straßenname des berühmten Boulevards in der Casino-Stadt war hier Programm. Das Hochzeitskleid der jungen Carmen Geiss hätte auch unter dem Motto "Strip" stehen können – sie trug an diesem Ehrentag nämlich einen Hauch von nichts.

2016 postete Carmen Fotos von der Hochzeit mit ihrem Robert aus dem Jahr 1994 auf Facebook und gewährte erstmals einen Blick auf ihr gewagtes Hochzeitskleid: