Kay Bernstein (†43): Neue dramatische Details zu seinem Tod

Als seine Frau Eileen ihren leblosen Mann entdeckte, rief sie sofort den Rettungswagen. Doch für Kay kam jede Hilfe zu spät. Wenig später überbrachte sie die schlimme Nachricht seinem Verein Hertha BSC. "Hertha BSC trauert um Kay Bernstein. Am heutigen Dienstag hat Hertha BSC die furchtbare Nachricht erhalten, dass Präsident Kay Bernstein im Alter von 43 Jahren unerwartet verstorben ist. Der gesamte Verein, seine Gremien und Mitarbeitenden sind fassungslos und zutiefst bestürzt", hieß es in der offiziellen Mitteilung des Vereins. "Die Hertha-Familie trauert mit Kays Hinterbliebenen und ist in dieser schweren Zeit in Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und Wegbegleitern."