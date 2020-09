Kay One: Jubel-News! Er kann seine Freude nicht mehr verbergen

„Für mich ist das alles nicht selbstverständlich“

Für die beiden stand sofort fest, dass sie Lust auf lateinamerikanische Musik haben. „Wir sind echt mega happy und freuen uns sehr! Wir wollten einfach mal was komplett Neues ausprobieren und da ist echt schön, zu sehen, wenn die Leute das dann auch genauso feiern wie wir“, schwärmt der Rapper. Obwohl er in der Vergangenheit schon so manch einen Hit gelandet hat, will er sich den Erfolg allerdings nicht zu Kopf steigen lassen. Er erklärt: „Für mich ist das alles nicht selbstverständlich und wird es auch nie sein. Ich freue mich echt immer, wenn ein Song gut ankommt.“

Obwohl Kay One durchaus Lust auf bestimmte TV-Formate hätte, konzentriert er sich momentan lieber auf seine Musik. Doch kommt die Liebe da nicht ein bisschen zu kurz? „Ich bin Single, aber bin gerade auch nicht auf der Suche, da ich viel unterwegs bin aufgrund meiner Arbeit. Wenn ich aber jemanden kennenlernen sollte und alles passt, wäre es natürlich auch schön, was Festes zu haben“, verrät er. Mit der richtigen Frau an seiner Seite könnte er sich sogar vorstellen, irgendwann eine eigene Familie zu gründen. Und was muss die Frau seiner Träume mitbringen? „Ehrlichkeit, Loyalität, Humor & ein großes Herz!“ Na, dann drücken wir die Daumen!