Kendall & Kylie Jenner: Amazon launcht mit den It-Girls die neue "The-Drop-Kollektion"

Kylie und Kendall Jenner haben den Design-Pinsel geschwungen und für Amazon ihre "The-Drop-Kollektion" auf den Markt gebracht. Dabei besticht die Kollektion durch ein paar extravagante Teile wie ein Cropped Cardigan in angesagter Batik-Optik mit einer Cargo-Hose in Denim-Design sowie einem beigefarbenen Strickpullover mit Rundhalsausschnitt und Ballonärmeln zu Paperbag-Shorts aus veganem Leder. Wow! Was für Hammer-Looks, die bei ihren Fans für reichlich Begeisterung sorgen...