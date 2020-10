Pamela Reif: Klau den Herbst-Look der Fashionista!

Im Herbst muss man sich noch nicht ganz vom Sommer verabschieden! So kombiniert auch Pamela Reif ihren luftigen Mini-Rock mit einem herbstlichen Pullover in Camel. Gekrönt wird der Look der Beauty von ihren Boots, die über und über mit Nieten und Schnallen bedeckt sind. Definitiv ein absolut gelungener Look, mit dem richtigen Zusammenspiel aus sommerlich, herbstlich und rockig! Das so ein Outfit von ihren treuen Fashion-Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist kaum also verwunderlich...