Kerstin Ott: Erschütternde Beichte! So sehr hat sie wirklich gelitten

"Ich musste lernen, damit umzugehen"

"Ganz am Anfang war der Hype wirklich überfordernd. Wenn man von heute auf morgen nicht mehr der anonyme Mensch ist, der man vorher war, dann macht das mit einem etwas. Ich musste lernen, damit umzugehen, in der Öffentlichkeit zu stehen", gesteht die Sängerin im Interview mit "GMX".

"Das Leben in der Öffentlichkeit ist für mich immer noch ein zweischneidiges Schwert. Das wird vermutlich auch immer so bleiben", so Kerstin. "Aber es hat sich etwas verändert: Heute stehe ich wirklich gerne auf der Bühne. Ich bin sehr dankbar dafür. Früher waren Auftritte für mich ein Spießrutenlauf. Ich weiß inzwischen, wie man die Masse bewegen oder begeistern kann. Zu Beginn meiner Karriere fehlte mir diese Sicherheit."

Es hat ein bisschen gedauert, aber mittlerweile fühlt Kerstin sich auf der Bühne pudelwohl. "Ich habe mich über diese fünf Jahre hinweg an den Beruf gewöhnt und freue mich auf die Auftritte. Die kreative Arbeit an Songs und Alben möchte ich ebenfalls nicht mehr missen", gesteht sie. WIe schön!

Das sind die größten Erfolge von Kerstin Ott: