Kerstin Ott: Haare ab! Sie schockt mit Glatze

Wie das Ganze entstanden ist 😂 : Ich habe einen sehr lieben Schwager mit dem ich andauernd kleine Wettkämpfe habe. Beim letzten Mal haben wir beim Campen Schach gespielt, wer gewinnt muss das ganze WE nicht abwaschen. Da ich seit Januar zwei , dreimal die Woche zum Sport gehe, hat er mich seit Wochen geärgert das er mich abzieht beim Wettrennen. Gestern war es also soweit und ich meinte—-> “ alles klar, dieses Battle starten wir heute. Wer verliert muss die Haare abschneiden” gesagt, getan. Leider habe ich beim “Startschuss” geträumt und bin zu spät losgerannt 😂🙄wie es ausgegangen ist, kann man ja nun sehen. Ich sag mal so: 90 mal schlafen noch 😂😂😂 dann ist alles wieder nachgewachsen 🧐 bis dahin muss halt eine Mütze herhalten 🤠 #wettschuldensindehrenschulden 😎