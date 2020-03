Kerstin Ott: Jetzt spricht sie über die Trennung!

Es wird nicht ruhig bei ! Seit Wochen halten sich die Gerüchte, dass die Sängerin und Ehefrau Karolina getrennte Wege gehen sollen. Nun meldet sich dazu erstmals die Sängerin zu Wort.

Eifersuchtsdrama bei Kerstin und Karolina?

Erst kürzlich plauderte Kerstin in der "NDR"-Talkshow über das Thema Eifersucht und gestand: "Ich glaube, Eifersucht ist bei mir heute nicht so riesen Thema mehr. Ich weiß natürlich, wenn da eine Million Männer um sie herumstehen und sie toll finden, dass sie auch Recht haben! Also ich kann's ja verstehen." Oh je! Nach diesem Statement wurden immer wieder Stimmen laut, die davon ausgingen, dass Kerstin und Karolina getrennte Wege gehen. Doch jetzt die Entwarnung! Kerstin meldet sich zu den Spekulationen nun erstmals zu Wort und verschafft Klarheit!

Kerstin packt über die Trennung aus

Via " " setzt Kerstin den Trennungsgerüchten nun ein jähes Ende. So postet sie ein Foto von sich und ihrer Karolina, zu dem sie kommentiert: "Wat denn für ne Trennung?" Kerstin ergänzt: "Also meine lieben Leute: Diese Schlagzeilen sind Blödsinn und wenn ich nicht schon zum 1000 mal darauf angesprochen worden wäre, hätte ich darauf auch nicht reagiert." Ihre Anhänger können also unbesorgt sein. Kerstin und Karolina sind nach wie vor ein absolutes Traumpaar und gehen gemeinsam durchs Leben - zum Glück!

