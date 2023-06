Kerstin Ott: Süße Überraschung! Ihr großer Traum wird endlich wahr

Im "Bild"-Gespräch verrät Kerstin, dass sie aus gesundheitlichen Gründen aufgehört hat. "Morgens fing es an mit Husten. Auch der ständige Stress, noch irgendwo schnell eine rauchen zu müssen, war immer nervig. Der Geruch ist ebenfalls nicht toll", erklärt sie. "Ich fühle mich gut und bin sehr stolz, dass ich durchhalte. Ich merke schon deutlich die Verbesserung der Atemwege. Der Husten ist auch komplett weg."

Um ihre Sucht in den Griff zu bekommen, kaut Kerstin fleißig Nikotin-Kaugummis. "Die schmecken nicht gut, helfen mir aber, damit ich keinen ,Schmachter‘ verspüre", so die 41-Jährige. "Es ist nicht so einfach, die gewohnten Abläufe von früher zu bestehen, zum Beispiel die Zigarette zum Kaffee. Aber das schaffe ich dieses Mal."