Kerstin Ott: Trauriger Abschied! Sie ist vollkommen am Ende!

Oh je! Es wird nicht ruhig bei ! Erst kürzlich machte die Meldung die Runde, dass Kerstin und ihre Ehefrau Karolina in einer schlimmen Ehekrise stecken sollen. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Kerstin Ott bricht schüttet ihr Herz aus

Schon vor einigen Wochen berichtete Kerstin ihren Fans, dass Kater Butschi verschwunden ist. Seitdem fehlt von dem Vierbeiner jede Spur. Für Kerstin alles andere als leicht. So postet sie nun erneut ein Bild ihres Haustiers, zu dem sie kommentiert: "Mein kleiner süßer Butschi, nun warten wir schon so viele Wochen auf Dich. Ich hoffe, du sitzt bei einer lieben Omi am Kamin und lässt dich mit Hackbällchen verwöhnen." Kerstin ergänzt: "Das wird mein letzter Post über dein Verschwinden sein, es sei denn, du kommst irgendwann zurück." Oh je! Traurige Worte, die definitiv unter die Haut gehen. Doch Kerstin kann sich auf die Unterstützung ihrer treuen Fans verlassen...

Kerstins Fans stehen ihr bei

Wie unter dem Post von Kerstin deutlich wird, sind ihre treuen Follower in dieser schweren Zeit für sie da. So kommentieren diese: "Das tut mir sehr leid, dass euer Butschi immer noch nicht da ist, kann mir vorstellen, wie sehr ihr ihn vermisst. Ich drück euch die Daumen, dass er doch noch auftaucht" sowie "Ich hoffe so sehr, dass ihr wieder zueinander findet." Mehr Fan-Support geht definitiv nicht! Und auch wir drücken Kerstin ganz fest die Daumen, dass ihr süßer Vierbeiner schon bald wieder bei ihnen zu Hause auftaucht!

