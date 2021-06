Kerstin Ott: Wutausbruch! Sie hat endgültig genug

Und auch bei der Fußball-EM will man ein Zeichen setzen und die Allianz-Arena soll beim Spiel zwischen Deutschland und Ungarn in Regenbogenfarben erleuchten. Die Aktion kommt bei den meisten gut an - nur bei einigen wenigen nicht. So auch bei AfD-Politiker Uwe Junge. Dieser schreibt beim Kurznachrichtendienst Twitter: "Münchener Arena soll beim Ungarn-Spiel in Regenbogenfarben leuchten und Neuer trägt die Schwuchtelbinde statt unsere Nationalfarben"