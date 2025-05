Kim Cattrall: Comeback-Sensation! Sie soll "SATC" retten

Her mit dem Popcorn: Nach fast zwei Jahren Pause startet am 29. Mai die neue Staffel von "And Just Like That…" auf Wow TV! Jetzt erfahren wir also endlich, wie es mit Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker, 60) und ihrem On-off-Boyfriend Aidan Shaw (John Corbett, 64) weitergeht – und welche neuen Abenteuer außerdem auf sie und ihre Freundinnen Charlotte York (Kristin Davis, 60) und Miranda Hobbes (Cynthia Nixon, 59) warten. Doch die größte Überraschung ist schon durchgesickert: Angeblich soll tatsächlich keine Geringere als Kim Cattrall (68) in ihrer Paraderolle als Samantha Jones in Staffel drei ihr großes Serien-Comeback feiern!