Kim Gloss: Das Baby ist da! So süß heißt ihre dritte Tochter ...

Bereits im letzten Jahr verkündete Kim Gloss, dass sie erneut schwanger sei. Seitdem hielt sie ihre Follower mit Babybauch-Updates und emotionalen Einblicken in ihren Alltag regelmäßig auf dem Laufenden. Nun war es endlich so weit: Ihre kleine Tochter erblickte das Licht der Welt!

In einem rührenden Instagram-Post offenbarte die stolze Mama die Geburt ihrer dritten Tochter mit einem ersten Foto – ein Moment voller Glück und Liebe. Mit den Worten "Welcome Rosa", verrät sie ebenfalls den süßen Babynamen der Kleinen: Rosa! Ihr Baby ist laut Bildunterschrift am Donnerstag, 20. März, um 03:33 Uhr zur Welt gekommen. Die Fans der Sängerin überschütten sie seither mit Glückwünschen und freuen sich gemeinsam mit ihr und ihrer Familie.