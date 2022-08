Kim Gloss: Das steckt wirklich hinter dem ungewöhnlichen Baby-Namen

Viel Mitspracherecht hatte ihr Mann Alexander dabei wohl nicht, wie sie weiter verrät: "Habe es schon von Anfang an meinem Mann so oft erzählt, dass er eh nicht 'nein' sagen konnte. Kein Spaß - er fand ihn Gott sei Dank auch wunderschön und somit waren wir uns sofort einig." Auch ihre Fans können ihr da nur zustimmen und äußerten sich ebenfalls bereits begeistert über diese süße Namenswahl und schreiben unter Anderem: "Der Name ist ja wunderschön" oder "Mega Name. Lieben wir!". Da haben die stolzen Eltern wohl genau richtig entschieden.

