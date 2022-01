Kim Gloss: Verrät sie hier unfreiwillig die süße Neuigkeiten?

Auch der Fakt, dass sie in ihrer Story darüber spricht, eine neue Wohnung zu suchen, da sie mehr Platz benötigen spricht dafür, dass die Sängerin in freudiger Erwartung ist. Sie erzählt: "Ich hab mir jetzt vorgenommen nochmal in den Immobilienapps rumzusuchen, weil wir ja dringend, wirklich dringend jetzt eine Wohnung suchen. Wir brauchen auf jeden Fall fünf, sechs Zimmer. Wir wollen uns auf jeden Fall erweitern, vergrößern und ja, dieses Jahr auf jeden Fall umzuziehen." Klingt ja wirklich so als wäre die Zeit bereits knapp. Ob und wenn, in welchem Monat sich Kim in der Schwangerschaft befindet, will sie jedoch noch nicht verraten. Es wären aber in jeden Fall zuckersüße Neuigkeiten.

Im Dschungelcamp zeigte sich Kim damals gerne einmal ungeschminkt. Welche Beauty-Enthüllungen es bereits im Dschungel gab, erfährst du im Video: