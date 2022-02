Günther Jauch: Mega-Ausraster! Nun platzt ihm der Kragen

Günther Jauch war daraufhin verwirrt, denn so krass lag sein Publikum selten daneben. Und dann beleidigte er es sogar! "Was ist denn hier los? Ihr Pennbacken!", so der Moderator. Oh ja! Das war wohl eine klare Ansage an das Publikum. Immerhin: Am Ende konnte die Kandidatin trotzdem 125.000 Euro mit nach Hause nehmen - auch, wenn der Publikumsjoker praktisch verschenkt war.

