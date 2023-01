Kim Kardashian: Bittere Abrechnung mit ihrem Ex

Kein Wunder, dass es Kim schwer fällt, Kanye in den Augen der Kids weiterhin als guten Vater erscheinen zu lassen. Wenn sie ihre Kinder zur Schule fahre und "sie die Musik ihres Vaters hören wollten – egal, was wir durchmachen – muss ich ein Lächeln auf meinem Gesicht haben, seine Musik aufdrehen und mit meinen Kindern mitsingen", so Kim. "Ich tue so, als wäre alles in Ordnung und sobald ich sie abgesetzt habe, kann ich weinen." Warum sie ihre Kids so behütet? "Ich selbst hatte den besten Vater und nur gute Erinnerungen und Erfahrungen mit ihm. Das wünsche ich mir auch für meine Kinder", so Kim. "Deshalb halte ich auch alles von ihnen fern, was Kanye betrifft. Das ist schwere Erwachsenen-Kost, mit der sie noch nicht umgehen können." Doch wenn sie älter sind, "dann werden wir diese Gespräche führen und ich werde vorbereitet sein, aber bis dahin werde ich alles tun, um ihr Leben so normal wie möglich zu halten", verspricht Kim unter Tränen.