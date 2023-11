Kim Kardashian: Drama um Tochter North! Sie will lieber zu Papa Kanye

Kim lässt ihren Nachwuchs bekanntlich gern an ihrem Jetset-Lifestyle teilhaben, schmeißt riesige (und stets Insta-taugliche) Geburtstagsfeten, verwöhnt sie mit Designerklamotten und luxuriösen Urlaubsreisen. Doch North scheint all das längst über zu haben. Und während bei Mama Kim Nannys, Bodyguards und Assistenten in der Riesen-Villa ein- und ausgehen, Kims Smartphone-Kamera und das "The Kardashians"-Filmteam nonstop mitfilmen, herrscht bei Papa Kanye vor allem eins: Ruhe.

Ob der Superstar für seine Tochter auch zum Frühstück ein paar Spiegeleier in die Pfanne haut, wissen wir zwar nicht, aber Kim scheint darauf zu setzen, dass ein bisschen mehr "Simple Life" à la Kanye West auch ihr und North zugutekommen könnte: „Wir haben zu zweit gekocht“, erzählt Kim in der Folge. Das hätte Mutter und Tochter gutgetan. "Ich glaube, North ist meine Lektion auf diesem Planeten", ist sich Mama Kim sicher. "Sie lehrt mich so viel über das Leben." Die wichtigste Erkenntnis könnte diese sein: Weniger ist manchmal mehr.