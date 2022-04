Kim Kardashian: Schmutzige Enthüllung! Sie schämt sich in Grund und Boden

Mit einem Klick zu Mamas Sex-Tape

Natürlich ein Schock für Kim, wie sie selbst zugibt: "Ich bin fast gestorben, als Saint dachte, das wäre lustig", berichtet sie fassungslos in der neuen Disney+-Serie "The Kardashians". Und weiter: "Das Letzte, was ich als Mutter will, ist, dass meine Vergangenheit 20 Jahre später wieder zur Sprache kommt!" Doch genau das blüht Kim, je älter ihre Kinder werden. Und das Schmuddelfilmchen ist längst nicht die einzige Leiche in Kims Keller …

Fotos von Beauty-Eingriffen (inklusive gruseliger Vampir-Liftings mit Eigenblut), schmutzige Details über ihre Scheidung von Kanye West, dem Vater der Kinder, und eben auch diverse nicht jugendfreie Aufnahmen von Kim kursieren frei zugänglich im Netz! Und erst kürzlich tauchte das Video eines alten Interviews für die Sendung "E!" wieder auf, in dem Kim freimütig zugibt, ihr Sohn Saint sei unter den vier Geschwistern ihr "absolutes Lieblingskind"! Auf die verdutzte Nachfrage des Reporters winkt Kim ab – die anderen Kids würden das ja "nie erfahren". Woraufhin Kanye genervt einwirft: "Oh doch, sie müssen ja nur dieses Video sehen!" Tja, da hat crazy Kanye doch mal ein wahres Wort gesprochen … Da hilft jetzt wohl nur noch eins: Kim sollte die Handys und Tablets ihrer Kids dringend mit Filtern ausstatten, die explizite Inhalte automatisch sperren! Und hey, mit Filtern kennt sich eine Kardashian doch schließlich aus …

