Kim Kardashian: Es reicht! Kanye West hat den Bogen endgültig überspannt

Kanye rastet völlig aus

Schon seit Monaten schießt Kanye im Netz gegen den Comedian, schüchtert ihn ein und hetzt seine Follower gegen den 28-Jährigen auf. Schlimm genug, doch mit seiner neuesten Aktion geht der Musiker noch einen Schritt weiter: Noch am Abend der Scheidung von Kim veröffentlichte er sein neues Musikvideo zum Song "Eazy". In dem Clip entführt ein Kanye-Knetmännchen eine Pete-Puppe, fährt mit ihr in die Wüste – und begräbt sie lebendig! Zum Finale pflanzt Kanye Rosen auf dem Kopf des Comedians, der verstört aus dem Sand herausschaut …

Am Ende des Videos heißt es: "Und sie alle lebten glücklich bis an ihr Ende. Bis auf – ihr wisst schon wer." Geschmacklos? Absolut. Und auch gefährlich! Schließlich lässt sich kaum abschätzen, ob sich unter Kanyes Millionen Fans nicht auch jemand befindet, der die wirren Botschaften des frustrierten Musikers als Aufforderung versteht! Schon vor Wochen warnte Kim ihren Ex via Instagram: "Jemand wird Pete verletzen, und es wird deine Schuld sein." Jetzt soll die Reality-Queen sogar rechtliche Schritte gegen Kanye prüfen lassen. Hoffentlich findet sich schnell ein Richter, der ihr auch in dieser Angelegenheit recht gibt …

