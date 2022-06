Kim Kardashian & Co.: Beauty-Trend - Jetzt tragen alle Gym Lips

Kim Kardashian ist nicht nur was Fashion angeht immer vorne mit dabei. Auch bei Beauty-Trends spielt sie in der ersten Liga. Kein Wunder also, dass sie längst auf sogenannte "Gym Lips" setzt. Die sind nämlich gerade si richtig angesagt bei den Stars. Doch was sind eigentlich "Gym Lips"?

Wer jetzt glaubt, dass es sich dabei um Lippen handelt, die man sich mit hartem Training, Schweiß und komischen Fratzen erarbeiten muss, der irrt. Es geht viel einfacher.