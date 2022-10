Kim Kardashian & Pete Davidson: Liebes-Comeback!

Wie "The Sun" berichtet, flog die 42-Jährige wohl direkt nach der Pariser Fashion Week nach New York, um ihren Ex zu sehen, der wegen Dreharbeiten in der Stadt war. Pete soll Kim in ihrem Hotelzimmer besucht haben, die sich am nächsten Tag durch einen Hinterausgang aus dem Hotel rausgeschlichen haben soll. Sie soll dann in einen Wagen gestiegen sein, um Pete auf Staten Island zu besuchen, berichtet eine Quelle.

Weder Kim noch Pete haben sich bisher dazu geäußert. Ob da wieder etwas zwischen den beiden läuft?

Ihr wollte mehr über Kim Kardashian wissen? Im Video erfahrt ihr mehr!