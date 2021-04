Kim Tränka: Er ist der neue "Prince Charming"

Kims große Leidenschaften sind das Reisen und der Sport. In seiner Jugend hat er jede Menge Zeit beim Turnen und Reiten verbracht. Danach tanzte er neun Jahre Lateinformation in der Bundesliga. Sein Markenzeichen, die blonde Surfer-Frisur, hat sich Kim nach einer Reise in Bali zugelegt. "Eigentlich wollte ich meine Haare schon immer mal länger wachsen lassen – und das war dann einfach der Moment, wo ich das durchgezogen habe. Ich weiß, dass ich mit den längeren Haaren auch älter aussehe, aber ich mag’s für den Moment!"