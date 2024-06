Kim Virginia: "Ich habe mit der toxischsten Beziehung aller Zeiten Schluss gemacht"

Ganze acht Jahre lang hat Kim als Flugbegleiterin gearbeitet und lange Zeit lang auch als Office Managerin. Doch jetzt will sie endlich den Schritt wagen, ein neues Kapitel zu beginnen!

Was genau sie jetzt machen will, weiß Kim Virginia noch nicht. "Ich gehe dieses Risiko ein", sagt sie selbstbewusst. "Ein Riesenschritt ins Ungewisse, aber ich nehme die Herausforderung an und nehme euch bei der Reise mit!"