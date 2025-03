Die Liste der Realität-Formate, in denen Kim Virginia Hartung bereits auftrat, ist lang. 2021 nahm bei "Der Bachelor" mit Bachelor Niko Griesert alles seinen Lauf. Weit kam Kim Virginia jedoch nicht. Genauso wenig wie bei "Bachelor in Paradise" 2022, wo sie schon nach der ersten Folge ihre Koffer packen musste. Im selben Jahr sorgte sie als Verführerin bei "Temptation Island" 2022 für einen Eklat, als sie den vergebenen Kandidaten Abdu Karakuyu zu einem Kuss zwang, und daraufhin die Sendung verlassen musste.

2023 bandelte sie bei "Are You the One – Reality-Stars in Love" mit Co-Star Mike Heiter an. Doch auch ihm wurde sie schnell zu viel. Als ihr "Perfect Match" stellte sich am Ende Influencer Martini "Teezy" heraus. Im Jahr darauf kämpfte sie mit Ex-Freund Emanuell Weißenberger bei "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" 2024 um den Sieg. Doch auch hier fiel sie doch Fehlverhalten auf und musste die Sendung frühzeitig verlassen. Der Grund? Sie verpasste Mitstreiter Max Bornmann eine Ohrfeige. Im selben Jahr zog Kim Virginia ins Dschungelcamp. Bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" 2024 wurde sie wieder mit "Are You the One"-Flirt Mike Heiter konfrontiert, doch anstatt eines Liebes-Comebacks mit Kim fand er sein Glück in Mitstreiterin Leyla Lahouar. Bei "Beauty & The Nerd" 2024 lief es für sie umso besser – die Reality-TV-Beauty ging als Gewinnerin aus der Sendung hervor.

Im Jahr 2025 will sie es bei "Promis unter Palmen" wissen. Dem Format, in dem sie ihrem heutigen Verlobten Nikola Glumac näherkam.