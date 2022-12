Kirstie Alley: Die Schauspielerin ist tot

Die US-Amerikanerin Kirstie Alley wurde mit ihrer Rolle in der Sitcom "Cheers" weltbekannt. Mit ihrer Darstellung als Rebecca Howe gewann die Schauspielerin sogar den Emmy und den Golden Globe. Auch an der Seite von John Travolta spielte Kirstie in "Kuck mal, wer da spricht" eine Hauptrolle.

Jetzt müssen Familie, Freunde und Fans um die Schauspielerin trauen. Sie verlor den Kampf gegen den Krebs und starb mit nur 71 Jahren.