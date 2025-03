Klaas Heufer-Umlauf: Überraschendes TV-Aus! Das war die letzte Sendung

Die letzte "Late Night Berlin"-Folge habe Klaas laut DWDL bereits vor Monaten aufgezeichnet. "Ich geh’ jetzt, denn man muss eben auch wissen, wann es vorbei ist. Und das ist jetzt", so der TV-Star am Dienstagabend. Kurz darauf verlässt er das Studio - ein allerletztes Mal. Zuletzt waren die Quoten leider nicht mehr ganz so gut, der Marktanteil lag bei der Zielgruppe nur noch bei rund sieben Prozent. Trotzdem müssen die Fans nicht traurig sein. Man munkelt, dass tatsächlich bereits eine neue Show in Arbeit ist ... Es bleibt also weiterhin spannend!