Klaas Heufer-Umlauf: Frau & Kinder! So lebt der ProSieben-Star privat!

Auf ProSieben sind Klaas Heufer-Umlauf und sein Kumpel Joko Winterscheidt unzertrennlich. Kaum eine Woche vergeht, in der sich das schlagfertige Duo nicht gemeinsam in ein krasses Abenteuer stürzt. Seine Freundin Doris Golpashin versteckt Klaas dagegen lieber vor den Augen der Welt. Dabei ist auch die hübsche Frau an seiner Seite ein waschechter Promi.

Gemeinsam mit Kollege gilt heute längst als die humoristische Geheimwaffe von . Ob „ “ oder „Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt“, wenn das beliebte TV-Duo gemeinsam vor die Kamera tritt, bleibt kein Auge trocken. Doch nicht nur vor der den Augen der Öffentlichkeit, sondern auch privat spielt Humor im Leben von Klaas Heufer-Umlauf eine wichtige Rolle. Immerhin gilt die Frau an seiner Seite selbst als schlagfertiges Wunderkind Österreichs.

Klaas Heufer-Umlauf: Wer ist die Frau an seiner Seite?

Nicht nur beruflich, sondern auch privat ist Klaas Heufer-Umlauf heute am Ziel angekommen. Mit seiner Freundin ist der „Late Night Berlin“-Moderator bereits seit vielen Jahren glücklich. Die beiden - schwimmen sowohl privat wie auch beruflich ganz auf einer Wellenlänge. Immerhin ist nicht nur Klaas Heufer-Umlauf selbst, sondern auch die Frau an seiner Seite den Medienrummel seit jeher gewohnt. Bereits mit frischen 17 Jahren moderierte die Wienerin mit iranischen Wurzeln ihre erste eigene Sendung bei dem privaten Radiosender "88.6". Es folgten TV-Auftritte in Krimi-Formaten wie „Kommissar Rex“ (2004) und „SOKO Donau“ (2009), bevor sich das österreichische Wunderkind 2011 die Backstage-Moderation bei „ “ sicherte. 2012 lernten sich Klaas und Doris hinter den TV-Kulissen kennen und lieben. Für die Comedy-Sendung "Check Check" steht das glückliche Paar seit 2019 sogar gemeinsam vor der Fernsehkamera von ProSieben. Dort schlüpt Doris Golpashin in die Rolle von Klaas Ex-Freundin und Flugbegleiterin Sabine.

So lebt Klaas Heufer-Umlauf mit seiner Freundin

Zugunsten ihrer großen Liebe hat Doris Golpashin ihrer österreichischen Heimat heute den Rücken zugekehrt. Abseits des täglichen Medienrummels genießen Klaas Heufer-Umlauf und seine Freundin das Leben im quirligen Berlin-Kreuzberg. Ruhig war noch nie ihr Ding: „Ich bin in Wien mitten in einer Fußgängerzone mit hundert Geschäften, Menschentrauben und Trubel aufgewachsen und fand die unzähligen Ausflüge aufs Land früher immer bereichernd und wunderschön“, verrät Doris Golpashin der „Gala“. Während seine Frau ein echtes Großstadtkind ist, stammt Klaas Heufer-Umlauf selbst aus dem eher ländlichen Niedersachsen. Er absolvierte in seiner beschaulichen Heimatstadt Oldenburg eine Ausbildung zum Friseur, bevor er beim Fernsehen landete. Nach diversen Stationen bei Viva, MTV und dem wurde der Sender ProSieben schnell seinem zweiten Zuhause.

Steven Gätjen: Diese Frau erwärmt das Herz des Star-Moderators

Klaas Heufer-Umlauf & Doris Golpashin: Kinder-Erziehung mit Humor

Mittlerweile können sich Klaas Heufer-Umlauf und Doris Golpashin als stolze Eltern von zwei Söhnen bezeichnen. Bereits im April 2013 erblickte das erste Kind das Licht der Welt, sein Brüderchen folgte einige Jahre später 2018. Der Name des Nachwuchses bleibt nach wie vor ihr ganz persönliches Geheimnis. Aber auch sonst sind sich Klaas Heufer-Umlauf und seine Freundin in vielen Dingen einig. Sowohl in der Partnerschaft als auch in der Erziehung ihrer Kinder spielt Humor für beide Moderatoren eine wichtige Rolle. "Bestimmt ist das einer der wichtigsten Pfeiler und ebenso Basis für jede gut funktionierende Freundschaft oder eben auch Beziehung", plaudert die hübsche Wienerin gegenüber "Gala ". Da haben sich wohl zwei gesucht und gefunden!

Klaas Heufer-Umlauf und Doris Golpashin sind ein echtes TV-Traumpaar. Genau wie diese kultigen Liebespartner: