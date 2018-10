Reddit this

Klau den Look von Lena Gercke!

Wow! Was für ein Look! Das Lena Gercke mit ihren Outfits regelmäßig ein echter Hingucker ist, ist definitiv nicht Neues! Ihr neuster Style sorgt nun allerdings für besonders viel Aufsehen...

Topmodel und Fashion-Profi beweist durch ihre eigene -Linie regelmäßig aufs Neue, dass sie Fashion nicht nur perfekt präsentieren, sondern auch Entwerfern kann. Das Lena somit für viele ihre Anhänger als absolutes Mode-Vorbild dient, ist klar. Auch ihr neuster Style inspiriert absolut zum "nach-shoppen"!

Lena Gercke zeigt sich im Herbst-Look

Via " " teilt Lena nun einen Schnappschuss mit ihren Fans, auf dem sich die im perfekten Herbst-Look zeigt. Ihren kuscheligen Rollkragen-Woll-Pullover kombiniert die Beauty mit einem Wollmantel in Olive und verleiht ihrem Outfit mit einer sexy Leder-Leggins die nötige Portion "Hotness"! Ein absolut gelungener Herbst-Style! Das dieser von ihren treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist also kaum verwunderlich...

Lenas Fans lieben ihren Herbst-Style

Wie unter dem Post von Lena deutlich wird, sind ihre Followers von dem Topmodel-Herbst-Look absolut begeistert. So kommentieren sie den Schnappschuss mit einer Vielzahl von Komplimenten wie: "Deine Bilder sind immer so schön" sowie "Schlicht und trotzdem elegant! Sehr schön". Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum. Doch damit nicht genug! Diejenigen, die von Lenas Look genauso begeistert sind wie wir, haben hier die Möglichkeit ihn nachzukaufen! Viel Spaß!