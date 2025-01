Knossi: Neues Survival-Format! "Noch nie so viel Angst gehabt"

Wie die BILD berichtet, wird die Show einige bekannte Gesichter der Streaming- und Influencer-Szene zusammenbringen. Zu den Teilnehmer:innen gehören neben Knossi und Sascha Huber auch Willi Whey, Lewinray, Fibii und Ronny Berger. "Ich habe Todesangst. Ich kann euch sagen, egal, was man gemacht hat, ich habe noch nie so viel Angst gehabt", gesteht Knossi in einer Instagram-Story. Auch Lewinray gibt offen zu, dass die Teilnahme für ihn eine große Herausforderung darstellt. Doch was genau erwartet die Kandidat:innen in "Deep Down"?